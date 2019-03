Lasten uutiset

Ovatko kaikki kansanedustajat viisaita ja mikä on Suomen tärkein laki?

Eduskuntavaalien

alla HS:n politiikan toimitus ja Lasten ­uutiset etsivät yhdessä lapsia ­askarruttavia kysymyksiä politiikasta. Toimitukseen saapui valtava määrä hyviä kysymyksiä, joista muutamaan vastaavat HS:n politiikan toimittaja Marko Junkkari https://www.hs.fi/haku/?query=marko+junkkari sekä Johanna Vuorelma https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+vuorelma , politiikan tutkijatohtori Tampereen yli­opiston tutkijakollegiumista.

Mitä on politiikka? Miksi politiikkaa pitää olla? (Aatu Kuukka, 9)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Politiikkaa tarvitaan sen takia, että me ­ihmiset asumme yhdessä. Jos maailmassa olisi vain yksi ihminen, politiikkaa ei tarvittaisi. Silloin ihminen voisi päättää kaikesta oman etunsa mukaisesti.Politiikka on siis sitä, että päätetään yhdessä yhteisistä asioista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että politiikka olisi ristiriidatonta. Eri ihmisillä ja eri ryhmillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita, mieltymyksiä, tarpeita ja haluja. Sen takia politiikassa pitää usein tehdä kompromisseja, eli löytää paras mahdollinen päätös, joka hyödyttää mahdollisimman hyvin kaikkia erilaisia ryhmiä.Koulussakin voi olla politiikkaa, kun esimerkiksi päätetään retkikohteesta. Jos yksi haluaa kirjastoon, toinen metsään ja kolmas teatteriin, paras yhteinen vaihtoehto voidaan löytää poliittisesti äänestämällä. Politiikkaa on monilla eri tasoilla.Kuten ­Johanna sanoo, politiikkaa ei ole vain eduskunnassa. Minulla on kaksi lasta, joiden kanssa minun oli tarkoitus lähteä yhdessä elokuvateatteriin viime viikonloppuna. Siitä tuli kuitenkin kauhea kiista, sillä toinen halusi nähdä Räyhä-Ralf valloittaa Internetin -elokuvan ja toinen uuden Risto Räppääjän.Sovimme, että äänestämme asiasta, vaikka se onkin vähän hankalaa, kun heitä on vain kaksi. Äänestys päättyi tilanteeseen 1–1, mutta he ryhtyivätkin neuvottelemaan keskenään. Lopputulos oli se, että toinen heistä lupasi korjata aamupalatarvikkeet pöydästä seuraavana aamuna, jos hänen elokuvansa valittaisiin.Elokuvan valinnassa tehtiin siis tavallaan politiikkaa, koska siihen kuuluivat sekä äänestys että neuvottelut, joissa sovittiin samanaikaisesti muista asioista.

Miksi lakeja tarvitaan? (Fanni Räty, 8)

Marko Junkkari: https://www.hs.fi/haku/?query=marko+junkkari: Jos esimerkiksi jalkapallopelissä ei olisi minkäänlaisia sääntöjä, kentällä olisi joukko ihmisiä, jotka juoksisivat ympäriinsä kuin päättömät ­kanat. Kukaan ei laskisi maaleja, ja joku ehkä potkaisisi tahallaan toista pelaajaa. Jotta pelaaminen olisi kivaa kaikille, peliin tarvitaan säännöt. Samalla tavalla yhteiskunnassa tarvitaan säännöt, jotta ihmisillä olisi hyvä olla.Lakeihin liittyy myös oikeus. Kuten moni muukin maa, Suomi on oikeusvaltio, eli täällä on sovittu yhteiset säännöt, jotka pätevät jokaiseen kansalaiseen lapsesta vanhukseen. Jalkapallokentällä ei voi olla yhdelle ryhmälle yksiä sääntöjä ja toiselle ryhmälle toisia sääntöjä.

Mikä on Suomen tärkein laki? (Eevi Rosenberg, 4)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen tärkein laki on varmasti perustuslaki. Se määrittelee kaiken lainsäädännön ja vallankäytön perustan eli toimii kivijalkana, joka turvaa meidän perusoikeutemme. Esimerkiksi lapsilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, mikä on määritelty perustuslaissa. Perustuslaki on siis kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuuden tae.Ilman perustuslakia voisi käydä niin, että yhden nelivuotisen vaalikauden aikana säädettäisiin lakeja, jotka muuttaisivat suomalaista yhteiskuntaa aika paljon. Aina, kun tehdään uutta lainsäädäntöä, on siksi pohdittava, onko se varmasti perustuslain mukaista.

Kuinka isoista asioista kukaan voi päättää? (Irene Piispa, 8)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä on aika filosofinen kysymys. Siinä tiivistyy hyvin se, miksi politiikkaa oikeastaan on ja ja miksi sitä tehdään. Eduskunnassa säädetään tuhansia lakeja yhden nelivuotisen vaalikauden aikana. Suurin osa niistä on aika pieniä asioita, jotka eivät välttämättä vaikuta kovin monenkaan ihmisen elämään.Samanaikaisesti on myös ­olemassa valtavan isoja kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos. Näihin isoihin kysymyksiin nyt vaaleissa valittavien kansanedustajien pitäisi ennen kaikkea paneutua seuraavan neljän vuoden aikana, koska ne ovat todella vaikeita ja vaativat valtavasti työtä, eikä niihin ole olemassa helppoja ratkaisuja.

Mitä jos eduskuntavaaleissa äänestetään vain viittä­kymmentä ihmistä, ja muita ei ole äänestetty ollenkaan? (Lenni Helenius, 10)

Suomessa on sellainen vaalitapa, että ­vaikka äänestämme yksittäistä ehdokasta, äänet menevät hänen edustamalleen puolueelle. Kaikki puolueelle annetut äänet lasketaan siis yhteen, ja jokainen ehdokas saa ikään kuin vertausluvun, joka määrittää, kuka pääsee eduskuntaan. Jos kahdella ehdokkaalla on täysin sama vertausluku, joudutaan arpomaan, kumpi pääsee eduskuntaan.Tämä vaalijärjestelmä on hieman monimutkainen. Tilanteessa, jossa ääniä saisivat vain viisikymmentä ehdokasta, vaali­tulos näyttäisi kuitenkin erilaiselta, koska puolue määrittää lopullisen äänimäärän.En ole koskaan tullut ajatelleeksi, että näin voisi käydä, eikä varmaan todellisuudessa voikaan. Jos niin kuitenkin tapahtuisi, kaikki 200 kansanedustajaa saataisiin kyllä valittua, lopulta vaikka arvalla saman vertausluvun saaneiden välillä.

Miksi vain täysi-ikäiset saavat äänestää? (Mimmi Rantala, 9)

Se on tavallaan vähän epäreilua. Perustuslaissa määritellään, että äänestävän ihmisen on oltava oikeustoimikelpoinen. Se on kauhean vaikea sana, mutta se tarkoittaa sitä, että ihmisellä on kaikki oikeudet ja vastuut, eli ihminen on täysi-ikäinen (yli 18-vuotias).Nuoremmillakin on kuitenkin kaikenlaisia vastuita. 15-vuotias joutuu esimerkiksi maksamaan veroja ja voi joutua rikos­oikeudelliseen vastuuseen tehdessään jotain tyhmää. Tavallaan olisi siksi reilua, että ääni-ikäraja olisi alempi, koska nuoremmillakin on jo vastuita.

Mitä tapahtuu, jos hallitusta ei synny? (Aapo Odiah, 9)

Eduskuntavaalien jälkeen lähdetään aina neuvottelemaan hallituksesta. Joskus voi käydä niin, että neuvotteluista tulee pitkät ja vai­keat, koska puolueet eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten yhteisiä asioita tulee hoitaa seuraavan neljän vuoden ajan. Sellaisessa tilanteessa Suomessa voidaan nimittää tilapäinen virka­mieshallitus. Viimeksi Suomessa on ollut sellainen 1970-luvulla, eli se ei kuitenkaan ole kovinkaan yleistä. Virkamieshallitus ei kuitenkaan voi käyttää samalla tavalla poliittista valtaa kuin poliittinen hallitus.Viime vuosina Euroopassa on kuitenkin ollut tilanteita, joissa maihin ei ole meinattu saada kokoon hallitusta. Viimeksi naapuri­maassamme Ruotsissa kesti pitkään, ennen kuin onnistuttiin luomaan hallitus.Tällainen tilanne on mahdollinen myös Suomessa. Vaalien jälkeen voi käydä niin, että yksikään puolue ei saa niin paljon kansanedustajia, että se pääsisi rakentamaan hallituksen, jossa olisi mukana enemmistö kansanedustajista.Hallituksia voi olla myös hyvin erilaisia, sillä se voi muodostua vain parista puolueesta tai vaihto­ehtoisesti olla hyvin laaja.

Ovatko kaikki kansanedustajat viisaita? (Snellmanin ala-asteen 4C-luokka)

Viisautta on monta erilaista. Se, että joku tulee valituksi eduskuntaan, edellyttää jonkinlaista sellaista ominaisuutta, että muut ihmiset luottavat häneen ja haluavat ­äänestää häntä. Tämä ei välttämättä kuitenkaan tarkoita kirjaviisautta tai 25 kertotaulun ­ulkoa osaamista. Sen sijaan kansan­edustaja voi olla esimerkiksi hyvä puhumaan tai ajamaan muiden ihmisten asioita.Kansanedustajat ovat ikään kuin suomalaiset pienoiskoossa. Suomalaiset ovat erilaisia, joten eduskunnassakin on erilaisia ihmisiä. Erilaiset ihmiset haluavat äänestää erilaisia ihmisiä päättämään asioistaan. Sanoisin silti, että kaikki ovat ­aika viisaita.

Miksi Sauli Niinistö ei saa olla presidenttinä yhtä pitkään kuin Urho Kekkonen? (Alvar Kallio, 6)

Urho Kekkosen yli 25 vuoden ajan kestänyt presidenttikausi on aika poikkeuksellinen tapaus. Se ei olisi enää tänä päivänä mahdollista, koska Kekkosen valta­kauden jälkeen perustuslakia muutettiin niin, että presidenttinä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä kautta. Yksi kausi on kuusi vuotta, joten presidenttinä voi olla enintään kaksitoista vuotta peräkkäin.Lakia muutettiin, koska sitä pidettiin ongelmallisena, että yksi ihminen voi olla presidenttinä niin pitkään. Presidentin säännöllinen vaihtuminen on demokratian kannalta hyvä asia. Jos Sauli Niinistö hoitaa presidenttikautensa loppuun ­asti, hän tulee olemaan presidenttinä maksimiajan eli kaksi kautta. Seuraava presidentti valittaisiin silloin vuonna 2024.

Miksi Suomessa ei ole kuningasta? (Joel Balk, 12)

Kun Suomi ­itsenäistyi vuonna 1917, osa puolueista oli sitä mieltä, että Suomella pitäisi olla kuningas kuten Ruotsissakin. Ajatus on kuitenkin vähän hassu, koska Suomessa on tasavalta. Se tarkoittaa, että Suomelle valitaan sellainen presidentti, jonka suomalaiset arvioivat olevan hyvä hoitamaan tehtävää.Jos meillä olisi kuningas tai kuningatar, tehtävä menisi aina eteenpäin hänen lapselleen. Kansalaiset eivät pääsisi valitsemaan valtionpäämiestään, vaan yksi suku hallitsisi maata ikuisesti.Siksi monissa maissa kuninkaalta tai kuningattarelta on viety valtaoikeuksia, ja pääministeri on käytännössä maan tärkein vallankäyttäjä.Vastauksia myös videolla Lasten uutisissa!HS.fi/lastenuutiset