Lasten uutiset

Milloin Britannia jättää Euroopan unionin?

Britanniassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siksi

on jo kahden vuoden ajan suunniteltu brexitiä, joka tarkoittaa eroa Euroopan unionista eli EU:sta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Britannian oli tarkoitus jättää unioni maaliskuun lopussa, mutta tilanne on edelleen epäselvä.Euroopan 28 maan muodostama unioni tekee yhteistyötä muun muassa hyvinvoinnin ja talouden hyväksi. Mikään maa ei ole aiemmin eronnut EU:sta, joten kun yksi unionin pitkäaikaisimmista jäsenistä haluaa jättää yhteistyön, on sovittava esimerkiksi yhteisistä rajoista ja maiden välisestä kaupankäynnistä.Britanniaa johtava hallitus on neuvotellut EU:n kanssa erosopimuksen. Useista äänestyksistä huolimatta maan asioista päättävä parlamentti ei kuitenkaan ole hyväksynyt hallituksen ehdottamaa sopimusta tai muita ehdotettuja eroratkaisuja, sillä suurin osa parlamentin jäsenistä pitää niitä liian huonoina.Britannia on saanut EU:lta pari viikkoa lisäaikaa sovun löytämiseksi. Jos mistään ei pystytä sopimaan huhtikuun 12. päivään mennessä, Britannia saattaa joutua eroamaan ilman sopimusta tai jopa perumaan koko unionista eroamisen. Kukaan ei kuitenkaan vielä tiedä, mitä viikon päästä tapahtuu.