Lasten uutiset

Huvipuisto rakentuu mielikuvituksen voimalla

Ihmeiden puisto, 85 min, K7, ★★★★



Nuori June on mielikuvituksensa avulla suunnitellut taianomaisen huvipuiston, joka on täynnä mitä uskomattomimpia laitteita ja nähtävyyksiä. Junen äidin sairastuttua puiston tulevaisuus on kuitenkin vaarassa. Yhdessä eläinystäviensä kanssa June pyrkii palauttamaan puiston entiseen loistoonsa, mutta samalla hän ymmärtää, että syy puiston kuihtumiseen voikin olla hänessä itsessään.



Elokuvassa korostetaan oman mielikuvituksen ja unelmien voimaa. Niin kauan kuin mielikuvituksella ei ole rajoja, on kaikki mahdollista. Elokuvassa on myös monia jännittäviä ja vaarallisia seikkailuja, joista kuitenkin aina selvitään hyvien ystävien avulla.



Henkeäsalpaava huvipuisto ja mukaansatempaava juoni tekevät elokuvasta hauskaa ja jännittävää katsottavaa esimerkiksi pääsiäislomalle.