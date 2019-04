Lasten uutiset

Äänen käyttäminen on meidän oikeutemme

on jo pitkään puhuttaneiden eduskuntavaalien virallinen äänestyspäivä. Illalla äänestyspaikkojen sulkeuduttua pitäisi siis olla selvillä, ketkä ovat saaneet eniten ääniä vaaleissa. Näistä ihmisistä tulee uusia kansanedustajia, jotka saavat yhdessä päättää Suomen asioista seuraavan neljän vuoden ajan.Suomessa äänestää saavat täysi-ikäiset eli kaikki 18 vuotta täyttäneet. Koululaiset eivät valitettavasti voi äänestää vaaleissa, mutta sen sijaan esimerkiksi omia vanhempia voi kannustaa äänestämään eli käyttämään äänioikeuttaan.Äänioikeuden käyttäminen on tärkeää. Kaikkialla maailmassa ihmisillä ei ole samanlaista oikeutta vaikuttaa kotimaansa tulevaisuuteen. Suomessa me saamme äänestää ja vaikuttaa, joten sitä oikeutta kannattaa myös käyttää.