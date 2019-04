Lasten uutiset

Sri Lankaan tehtiin viime viikolla aseellisia iskuja

Etelä-Aasiassa

Sri Lanka

sijaitseva saarivaltio Sri Lanka koki ikävän tapahtumasarjan viime sunnuntaina, kun useisiin kaupun­keihin tehtiin aseellisia iskuja. Iskuissa kuoli ja haavoittui paljon ihmisiä.Koko maassa on surtu tapahtunutta suruliputuksella ja hiljaisilla hetkillä.Terroristijärjestö Isis on ilmoittanut olevansa iskujen takana. Terrorismin tarkoituksena on väkivaltaisilla teoilla aiheuttaa pelkoa ihmisissä ja viran­omaisissa.on ollut viime vuosina suosittu matkailukohde, ja monet turistit ihastelevat maan monimuotoista kulttuuria ja trooppista ilmastoa.Pommi-iskut tapahtuivat muun muassa kirkoissa ja hotelleissa. Uhreista osa oli näin ollen turisteja.Nyt Sri Lankaan on julistettu poikkeustila iskujen takia, ja Suomen ulkoministeriö kehottaa välttämään turhaa matkustelua maahan.