Jarin ja Karin kesä alkaa nyt – lasten suosikkisarja saa jatko-osan

Jari ja Kari -sarja jatkuu ylihuomenna sunnuntaina. Uusi Jarin ja Karin kesäloma -niminen kausi esitetään sunnuntaiaamuisin Pikku Kakkosessa, ja jaksot ovat nähtävissä myös Yle Areenassa.Tässä hauskassa lastenohjelmassa kaksi keski-ikäistä miestä, Jari ja Kari, seikkailevat ympäri Suomea ja kohtaavat mielenkiintoisia henkilöitä ja maisemia. Iiris Taskinen https://www.hs.fi/haku/?query=iiris+taskinen , 12, on katsonut perheensä kanssa aikaisemmat jaksot ja odottaa nyt innoissaan seuraavaa viittätoista jaksoa.Iiris pääsi kysymään Jarin ja Karin näyttelijöiltä Jukka Rasilalta https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+rasilalta sekä Kari Hietalahdelta https://www.hs.fi/haku/?query=kari+hietalahdelta itseään askarruttavia kysymyksiä ohjelman tekemisestä.

Mikä oli hauskinta Jarin ja Karin näyttelemisessä?

”Olemme tehneet aikaisemmin sketsiohjelmaa yhdessä, ja tästä syystä roolihahmot olivat meille entuudestaan tutut ja niitä oli mukava näytellä. Lisäksi Petteri Summanen https://www.hs.fi/haku/?query=petteri+summanen on tehnyt hyvän käsikirjoituksen”, Jaria näyttelevä Kari Hietalahti vastaa.”Minulla on vapaa olo. Kun olen Kari, silloin voi sattua ja tapahtua mitä tahansa”, Jukka Rasila kommentoi.

Millaisia Jari ja Kari ovat?

”Nämä hahmot täydentävät toisiaan. Jari on tosi puhelias kaveri toisin kun Kari. Kari on puolestaan ketterämpi kuin Jari”, Jukka kertoo.”Kari on usein se henkilö, joka ratkaisee ongelmat toimeliaisuudellaan, kun tämä minun hahmoni Jari jää selittelemään ja analysoimaan liikaa”, Kari täydentää.

Mikä oli hankalinta sarjan kuvauksissa?

”Ohjelma kuvattiin viime kesänä, ja kelit olivat todella hyvät. Mikään muu ei tuntunut hankalalta paitsi ampiaiset. Ne häiritsivät meitä koko ajan, koska meillä oli paljon herkkuja ja mehua”, Kari kuvailee kuvaustilanteita.”Kaikista hankalinta ehkä kuitenkin oli melominen kovassa tuulessa. Kanoottimme ei meinannut pysyä ruodussa mitenkään”, Jukka lisää.

Mitä Jarin ja Karin kesäloma -ohjelmassa tapahtuu?

”Ensimmäisellä tuotantokaudella opeteltiin paljon uusia asioita. Tällä uudellakin kaudella opetellaan asioita, mutta mennään vielä enemmän käytännön paikkoihin. Nyt harjoitellaan esimerkiksi pyöräilyä, kiipeilyä ja melontaa.””Meillä on tässä uudella kaudella myös hyvin mielenkiintoinen vastanäyttelijä, jota ei ensimmäisellä kaudella nähty. Tässä seikkailee siis hauska kolmikko, mistä emme voi paljastaa vielä sen enempää”, Kari kertoo.

Miksi lasten kannattaisi katsoa tätä lastenohjelmaa?

”Tässä on seikkailua, jännitystä ja paljon hienoja hahmoja, joita me kohtaamme”, Jukka kuvailee tulevia jaksoja.”Tavoitteena oli tehdä koko perheen seikkailu, jota perheen pienimmätkin lapset pystyisivät katsomaan pelkäämättä. Ohjelman katsominen voisi olla koko perheen yhteinen tapahtuma viikonloppuaamuisin”, ohjelman käsikirjoittaja ja ohjaaja Petteri Summanen kiteyttää.