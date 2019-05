Lasten uutiset

pölähti aikoinaan sarjakuviin lehtipoikana, jonka Mikki houkutteli kaupittelemaan omaa Päivän Pärinät -aviisiaan. Sittemmin Aku on perehtynyt lehtialaan myös tutkivana journalistina, kun hän ja Touho pääsivät reporttereiksi Roope-sedän omistamaan Päivän Pamaukseen. Myös Iines on ansioitunut samaisen lehden senttarina. Lehtimiehen uransa aallonpohjan Aku saavutti keksimällä itse sanoja haastateltavansa dekkarikirjailija Keijo Käen suuhun.Ankat eivät ole ainoita ankkalinnalaisia, joissa on toimittajan vikaa. Ankkalinnan Sanomien palkkalistoilla on muun muassa reportteripari Heluna Ammu ja Polle Koninkaulus. Helunan toimittajanura alkoi aikoinaan Päivän Pärinöiden seurapiiripalstan pitämisestä, mutta sittemmin hän on kirjoittanut asiasta kuin asiasta aina rikoksista kukkaruukkuun. Mikki ja Minni ovat hekin tottuneita kynänkäyttäjiä – ja osa lukijoista lienee kuullut sellaisestakin toimittajapersoonasta kuin Konrad Kiivi.ilmestyy jo mainittujen julkaisujen lisäksi säännöllisen epäsäännöllisesti myös koko joukko muita. Sanomalehtien lukijoista kilpailevat muun muassa Ilta-Pulu, Päivän Posti ja Aamu-Sanomat. Sarjisfanien iloksi taas ilmestyvät muun muassa lehdet Yökkömies, Nalle Pyh ja ankanpoikien suosikki Vahva Jussi. Miljardööriklubilaisten käsissä kuluvat Mammona ja Ankkalinnan Rahaposti, kun taas alamaailman asioita ruoditaan aikakauslehdissä Rosmopolitan ja Konnien Kuvalehti. Kaupunkilaiset lukevat myös Kahdeksan yötä -lehteä. Hoksaatko, mihin tosimaailman julkaisuihin nimillä viitataan?Siitä lehdistönvapaudesta vielä... Saattaa olla, että Roope-sedän omistamassa Päivän Pamauksessa jätetään kertomatta menestystarinoita hänen kilpailijoistaan, mutta muuten pyyhkii ihan hyvin.