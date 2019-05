Koululaiset kertovat, mikä välitunnilla on parasta – Oletko kokeillut näitä hauskoja pihapelejä?

Kokeile näitä!

Taavinkylän suosituimmat pihapelit



Pihapelit voittivat Lasten uutisten viime viikon äänestyksen parhaasta välituntipuuhasta. Oletko sinä jo kokeillut näitä Taavinkylän oppilaiden suosikkileikkejä?



Kirkonrotta



Yksi on jäänyt eli etsijä, ja loput ovat piiloutujia. Leikin alussa etsijä laskee silmät kiinni sovitussa paikassa ja muut rientävät piiloihin. Kun leikki alkaa, etsijä yrittää nähdä piiloissa lymyileviä. Etsijä huutaa nähdyt henkilöt nimeltä samassa sovitussa paikassa. Leikissä voi pelastaa jo nähtyjä leikkijöitä, kun etsijä on liian kaukana huutopaikasta. Kirkonrottaa kannattaa leikkiä alueella, jossa on paljon tilaa ja hyviä piiloja.



Tervapata



Tervapadassa maahan piirretään suuri ympyrä ja sen ulkoreunoille pieniä puoliympyröitä. Pelaajat asettuvat seisomaan puoliympyröiden sisään selkä ulospäin. Yksi on jäänyt ja kiertää rinkiä selkien takana. Hänellä on keppi, joka pudotetaan jonkun taakse. Kyseinen henkilö lähtee juoksemaan päinvastaiseen suuntaan kepin pudottajan kanssa. Se, kumpi ehtii takaisin kepin luokse, saa jäädä paikalle. Hä­viäjä putoaa pelistä, ja voittaja valitsee uuden kepinkantajan.



Kiipeilytelinehippa



Kaikki osallistujat ovat kiipeilytelineessä. Yksi on jäänyt eli hippa ja yrittää polttaa muita pelaajia kiinni ottamalla. Hippa pystyy polttamaan kosketuksella, ja tällöin hippa vaihtuu. Leikissä voidaan sopia erilaisista säännöistä, esimerkiksi siitä, että maahan ei saa koskea.