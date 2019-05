Lasten uutiset

Oodi saa Suomen suurimman kiipeilytelineen

Joulukuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiipeilytelineen

Helsingissä avatun keskustakirjasto Oodin edustalla on tällä viikolla ihmetelty mustaa autorataa muistuttavaa rakennelmaa.Kyseessä ei kuitenkaan ole autorata, vaan kirjaston edustalle rakennettavaa uutta leikkipuistoa ympäröivä asvaltoitu kulkukäytävä.Ovaalinmuotoisen radan sisäpuolelle tullaan muun muassa pystyttämään Suomen suurin monitoimileikkiväline eli eräänlainen kiipeilyteline. Verkosta rakennettu kiipeilyteline on 2,5 metriä korkea. Siitä roikkuu hämähäkkikeinuja.lisäksi leikkipuistoon tulee myös muita pienempiä leikkivälineitä. Leikkipuiston eteläpuolelle rakennetaan lisäksi pallopeleille tarkoitettu alue, jossa pääsee pelaamaan esimerkiksi koripalloa, sählyä ja jalkapalloa.Uuden leikkipuiston on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana.