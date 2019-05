Lasten uutiset

Muslimit viettävät ramadania kuukauden ajan

Maanantaina

Paastoaminen

alkoi muslimien eli islaminuskoisten pyhä kuukausi, jota kutsutaan ramadaniksi. Islam on maailman toiseksi suurin uskonto, joten ramadania vietetään suuressa osassa maailmaa.Olennainen osa ramadanin viettoa on kuukauden ajan kestävä paasto, eli ruuasta ja juomasta kieltäytyminen valoisan aikaan. Ramadanin aikana syöminen ja juominen on siis sallittua vasta auringon laskun jälkeen. Paaston avulla saa kokea, miltä köyhistä ja nälkäisistä tuntuu.Paastosta huolimatta ramadan on iloinen juhla. Perheet kokoontuvat iltaisin yhteistä ateriaa varten. Niissä maissa, joissa islam on enemmistön uskonto, kaupat täyttyvät herkuista ja kadut koristellaan ramadanin kunniaksi.ei myöskään ole pakollista, vaan jokainen päättää itse paastoon osallistumisesta. Esimerkiksi lapset ja vanhukset eivät yleensä paastoa, sillä sitä ei pidetä terveellisenä. Nuoret aloittavat paastoamisen useimmiten teini-iässä, mutta välillä nuoremmatkin haluavat osallistua paastoon ainakin osittain.Ramadan päätyy kolmipäiväiseen id al-fitr -juhlaan, jota vietetään perheen ja ystävien kanssa. Silloin pidetään hauskaa, syödään hyvin ja annetaan lahjoja.