Lasten uutiset

Kärsitkö sinä ilmastoahdistuksesta?

kuluneen vuoden aikana olemme useasti käsitelleet ilmastonmuutosta Lasten uutisissa. Tämä johtuu siitä, että ilmaston lämpeneminen on ollut paljon esillä aikuisten uutisissa. Lisäksi monet teistä ovat kertoneet, kuinka tärkeänä pidätte aihetta.Ilmastonmuutoksesta puhutaan koulussa ja uutisissa tiheään tahtiin, ja se on herättänyt monissa ilmastoahdistusta eli suurta huolta maapallon tulevaisuudesta.Ahdistus voi tuntua todella ikävältä. Vaikka tilanne onkin huolestuttava, toivoa on myös olemassa. Me voimme vielä vaikuttaa maapallomme tilanteeseen.Jos tilanne tuntuu kovin pahalta, siitä kannattaa jutella kotona. Perheen kesken voi miettiä, miten omilla valinnoilla voisi tehdä jotain ilmaston eteen. Onko teillä parannettavaa vaikkapa kierrättämisessä?