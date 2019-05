Lasten uutiset

Ankkanurkka: Terveydeksi!

Kun

Roope-sedän lähipiiri huolestuu pohatan voinnista, he passittavat hänet lääkäriin. Vastassa on usein hahmo, jonka nimessä on jännä kaiku.Jos kaivataan ammattilaista paikkaamaan särkynyt mieli, apua tarjoavat muun muassa psykiatrit Avomieli, Otsalohko ja Kallonkutka sekä psykologit Syvämieli, T. U. P. Luuri ja Ali Tajunta. Hypnoosin saralta asiantuntemusta on esimerkiksi professori H. Ö. Yrypäällä ja tohtoreilla Tiuku, Transsi ja Friede-Funke-Gedanke.Muita terveydenhuollon asiantuntijoita ovat hammaslääkärit Pihti ja Poranperä, ihotautilääkäri Orvaskesi, silmälääkäri P. U. Pilli sekä yleislääkärit P. A. Silli, P. Illeri ja T. Roppi. Roopen itsensä mielestä hänen ongelmiinsa eli jatkuvaan pikku kassavajeeseen parhaan ratkaisun tarjoaa tosin usein lääkäriliittolaisten sijaan Pelle Peloton keksintöineen.Äverikön taudinkuvat toki ovatkin oma lukunsa. Kultakuume riivaa muitakin, mutta jatkuvasta kullan koskettelusta koituva lentävä kultayliherkkyys on niin harvinainen, ettei siitä kärsinyt edes kuningas Midas. Kuten useimpiin liikavarallisuudesta johtuviin vaivoihin, lääkärit suosittelevat siihenkin oleskelua etäällä rikkauksista – mitä päivittäisiin kultakylpyihin tottuneen Roopen on liki mahdoton noudattaa.Muut ankkalinnalaiset eivät muuten juuri sairastele: Mummo ja Iines ainakin ovat teräsnaisia, ja ankanpoikienkin rokot ovat joskus olleet vain värikynin väännettyjä väärennöksiä. Aku sen sijaan päätyy hoidettavaksi verrattain usein mutta enemmän onnettomuusalttiutensa kuin heikon vastustuskykynsä takia. Krooninen univaje yksinhuoltajaa ja yöllisten urotöiden uuvuttamaa sankaria kyllä vaivaa.