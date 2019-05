Lasten uutiset

Lasten tiedekysymykset: Kuinka pitkä matka avaruuteen on?

Nyt toistetaan : Kuinka pitkä matka avaruuteen on?

Avaruus , eli loputon tyhjiö maapallon ilmakehän ulkopuolella, on yllättävän lähellä meitä ihmisiä. Matka avaruuteen on yhtä pitkä kun esimerkiksi Helsingistä on Lahteen, eli noin 100 kilometriä. Mittasuhteena mainittakoon, että lentokoneet lentävät kymmenen kilometrin korkeudessa. Matka avaruuteen on siis reilusti pidempi.



Rajaa missä maan ilmakehän sanotaan muuttuvan avaruudeksi kutsutaan Kármánin rajaksi. Ilmakehä ei kuitenkaan lopu täysin tähän rajaan, mutta se on määritetty avaruuden alkamiskohdaksi.



Samassa korkeudessa tapahtuu jotain muutakin kiinnostavaa, mikä näkyy meille tänne maalle.



Katso videolta, mitä muuta kármánin rajalla tapahtuu!