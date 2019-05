Lasten uutiset

Lasten uutiset jää tauolle – hauskaa lomaa kaikille lukijoille!

alku on enää muutaman koulupäivän päässä. Edessä on vielä muutama aamuherätys, joiden jälkeen luvassa on kahden ja puolen kuukauden mittainen kesäloma.Loman alku tietää taukoa myös uutisista. Seuraavan kerran Lasten uutiset ovat luettavissa ja katsottavissa elokuussa, kun uusi lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin kouluissa. Uutisten sijaan lomalla kannattaa etsiä jotain muuta mukavaa luettavaa.Tämän viikon lähetyksessä vantaalaisen Martinlaakson koulun oppilaat kertovat, mitä kirjoja he suosittelevat kesälomalukemiseksi. Jos kesäloman vietto käy yllättäen tylsäksi, joku vantaalaisoppilaiden suosikkikirjoista voi tuoda iloa ja jännitystä lomapäivään.Nähdään uutisten parissa taas elokuussa. Hauskaa lomaa!