teknologiayritys Google ilmoitti maanantaina lopettavansa päivitykset Huawein puhelimiin. Kiinalainen Huawei valmistaa suosittuja puhelinmerkkejä Huaweita ja Honoria.Se tarkoittaa, että jatkossa Huawein puhelimiin ei saa ladattua laitteiden tietoturvaan liittyviä päivityksiä. Lisäksi uusissa puhelimissa ei voi enää käyttää Googlen sovelluksia, kuten Play-kauppaa, Chrome-selainta tai Youtubea.Huawei-puhelimien omistajien ei silti kannata hätäillä, sillä vielä ei tiedetä, mitä puhelimille oikeasti tapahtuu.Google ei haluaisi sulkea Huawei-käyttäjiä sovellustensa ulkopuolelle, koska he ovat tärkeitä asiakkaita.Googlen on kuitenkin toimittava niin, sillä Yhdysvallat on kieltänyt Huaweita ostamasta tekniikkaa yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.johtuu ilmeisesti siitä, että Kiina ja Yhdysvallat käyvät kovaa kilpailua taloudesta ja vallasta. Yhdysvallat väittää, että Kiinan valtio käyttää Huawein valmistamia puhelinverkkoja vakoiluun.Myös monet muut maat suhtautuvat Huaweihin ja sen rakentamiin verkkoihin epäillen, mutta vakoilusta ei kuitenkaan ole esitetty julkisia todisteita.