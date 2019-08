Lasten uutiset

Leirielämää Ankkalinnassa

Oletko

Pulmia

Lähitienoita

sinä yöpynyt metsässä tänä kesänä? Ankkalinnalaiset ystävämme ainakin suuntaavat luonnon helmaan aina kun mahdollista, ja ankanpoikien partioharrastus on tehnyt heistä varsinaisia samoilun suurmestareita. Lyömättömät taidot ovatkin tarpeen, sillä retkillään pojat kohtaavat usein lisähaasteita Aku-sedän tempausten takia.Aku muistaa toki aina mainita, että on itsekin ansioitunut Tuomenmarjojen riveissä. Harmi vain, että kaikki opit tuntuvat unohtuneen. Niin kovasti kuin hän usein yrittääkin vain olla avuksi, tulos on enemmän tai vähemmän katastrofaalinen, ja Tupu, Hupu ja Lupu päätyvät pelastamaan setänsä pinteestä eikä toisin päin.Joskus Aku myös alentuu ehdoin tahdoin sabotoimaan sudenpentujen toimia, mutta jätetään ne jutut omaan arvoonsa.korvessa riittää näet ilman Akun peukalointiakin. Joskus telttapaikan valinta osuu vikaan, etenkin yön pimeydessä. Välillä taas metsässä tulee tahtomattaan häirinneeksi paikallista asujaimistoa, joka näyttää turistille kaapin paikan. Käsittämättömän mäihänsä ansiosta Aku kyllä monesti selviää kiperistä paikoista kuin koira veräjästä eikä ehdi edes tajuta olleensa vaarassa.Toinen reipas retkeilijä on Hessu, joka vie tahtomattaan aisaparinsa Mikin metsään – siis myös kuvainnollisesti.eksoottisempia paikkoja kolutessaan ankat ovat kohdanneet myös eksoottisia uhkia, kuten krokotiilejä ja gorilloja. Näillä reissuilla ei rentoutuminen tosin olekaan pääosassa, vaan tavoite on Roope-sedän sanelema ja yleensä jonkin arvokkaan esineen, kasvin tai eläimen yhyttäminen – mainittakoon näistä Ramaputran pää, bambisaniainen ja kulu-kulu.