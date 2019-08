Lasten uutiset

Kielitarjonta kouluissa on heikentynyt

opiskelua on pyritty tasa-arvoistamaan ja monipuolistamaan Suomen kouluissa. Tätä on yritetty aikaistamalla kielten opiskelun aloittamista ja lisäämällä koulujen kielitarjontaa.Alakoulussa on tällä hetkellä mahdollista opiskella kahta vierasta kieltä. Niistä A1-kieli on pakollinen ja aloitetaan nyt jo ensimmäisellä luokalla. A2-kieli on valinnainen. Tavoite on, että kaikilla olisi samat mahdollisuudet opiskella kieliä.Uudistusten toteutus on kuitenkin ontunut. Suomessa monista kouluun liittyvistä asioista päättää Opetushallitus. Sen tekemän selvityksen mukaan oppilaiden mahdollisuuksissa valita eri kieliä on paljon eroja eri alueilla. Valinnaisia A2-kieliä tarjoaa vain noin puolet Suomen kunnista.kunnissa oppilaat eivät ole voineet opiskella valitsemiaan kieliä, koska koulut eivät ole saaneet kokoon tarpeeksi suuria ryhmiä. Esimerkiksi Kuopiossa ei aloittanut tänä syksynä yhtään valinnaista kieliryhmää, kun taas pääkaupunkiseudulla ryhmiä on paljon.Opetushallituksen mielestä opetusta tulisi tarjota pienillekin ryhmille, jotta kielten opiskelun aloittaminen olisi houkuttelevampaa.