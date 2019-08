Lasten uutiset

Porvoossa ammuttiin viikonloppuna kahta poliisia

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapahtunutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on seurattu lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä lähtien tiivisti isoa poliisioperaatiota, joka sai alkunsa kun kaksi miestä ampui aseilla kahta poliisia Porvoossa.Molemmat poliisit loukkaantuivat ampumisessa ja joutuivat sairaalaan. Heillä ei kuitekaan ole hengenvaaraa ja toinen poliiseista on jo päässyt sairaalasta pois.Loukkaantuneet poliisit menivät tapahtumapaikalle hätäkeskukseen soitetun hätäpuhelun perusteella. He saapuivat paikalle suorittamaan tavallista hälytystehtävää ja ampuminen tuli yllätyksenä.tutkivan poliisin arvion mukaan ampumisen kohteena oli tarkoituksellisesti poliisi, eikä ulkopuolisiin kohdistunut uhkaa.Tekijöiksi epäillään kahta ruotsalaismiestä, jotka otettiin kiinni sunnuntai-iltana Ikaalisissa. Ikaalinen sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Tampereelta.Tapahtuma on saanut paljon huomiota mediassa, koska tarkoituksella poliiseja päin ampuminen on Suomessa harvinaista.Jos tapahtunut huolestuttaa sinua, on hyvä keskustella asiasta vanhemman tai jonkun muun aikuisen kanssa.