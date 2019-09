Lasten uutiset

Amazonian metsäpalot huolestuttavat ympäri maailmaa

Viime

Palojen

viikkojen ajan uutisissa ja somessa on kirjoitettu Etelä-Amerikassa sijaitsevasta Amazoniasta. Amazonia on maailman suurin sademetsä, joka levittäytyy yhdeksän maan alueelle. Tänä vuonna Amazonia on kärsinyt metsäpaloista, mutta monet ovat sitä mieltä, että asiaa ei aluksi käsitelty tarpeeksi uutisissa.Amazonia on myös maailman suurin maanpäällinen hiilivarasto. Se on sitonut itseensä kymmenen vuoden edestä hiilidioksidipäästöjä eli muun muassa lämmön- ja sähkönkäytöstämme syntyviä maapalloa lämmittäviä päästöjä.lisäksi Amazoniaa tuhotaan koko ajan muun muassa lihantuotannon takia. Kun metsä kaadetaan, alueella voidaan kasvattaa lehmiä ja sonneja, joiden liha voidaan myydä eri puolille maailmaa. Ihmiskunta ahmii lihaa enemmän kuin koskaan, ja myös suomalaisten lihansyönti on lisääntynyt.Alkuperäisestä sademetsästä on tuhottu jo viidesosa, ja joka vuosi siitä katoaa lisää. Suomessakin on syytä olla huolissaan asiasta, sillä sademetsällä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Siksi ihmiset ympäri maailman ovat pyytäneet Brasiliaa toimimaan palojen sammuttamiseksi.