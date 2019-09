Lasten uutiset

Toy Story 4 kannustaa rohkeuteen

Toy Storyn neljännessä osassa ryhmään liittyy uusi jäsen Kahveli. Lelut pääsevät omistajansa Bonnien ja hänen perheensä mukaan automatkalle, jonka aikana Woody ja Kahveli joutuvat yllättäen muista eroon.Bonnien itse askartelema Kahveli pitää itseään lelun sijasta roskana, ja Woodyn tehtäväksi jää osoittaa Kahvelille, kuinka tärkeä tehtävä leluilla on.Toy Story 4 on sekä viihdyttävä että koskettava. Seikkailun henkeä elokuvasta ei jää puuttumaan, mutta samalla se käsittelee myös rohkeutta kohdata uusia haasteita ja siirtyä elämässä eteenpäin.Elokuvassa tutustutaan käytettyjen lelujen kohtaloon, ja samalla Woodykin joutuu harkitsemaan asemaansa Bonnien leluna. Jännityksen ohella elokuva on tunnelmaltaan haikea. Kaiken kaikkiaan Toy Story 4 on onnistunut lisäys sarjaan.