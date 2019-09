Lasten uutiset

Koko Suomi lukee sunnuntaina

sunnuntaina kello 19 koko Suomi pysähtyy lukemaan. Tai näin ainakin Read Hour -nimisen lukutaitokampanjan järjestäjät toivovat.Kampanjan tarkoitus on tuoda esiin, kuinka tärkeää lukutaito on, sillä suomalaiset nuoret lukevat koko ajan vähemmän ja vähemmän. Sen seurauksena suomalaisten nuorten lukutaito on aiempaa huonompi, vaikka lukutaidosta olisi paljon hyötyä elämässä.Parasta lukemisessa on, että se on oikeasti kivaa, vaikka se saattaakin joskus tuntua hankalalta. Harjoitus tekee kuitenkin mestarin, ja yhtäkkiä lukiessa aika kuluukin kuin siivillä. Voin taata teille, että hyvän kirjan kanssa ei koskaan ole tylsää. Siksi ainakin minut löytää tulevana sunnuntai-iltana kotoa kirja kädessä. Toivottavasti sinutkin!