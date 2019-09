Lasten uutiset

Ankkanurkka: Kääk! Akun juhla-vuosi

Joidenkin

Toisinaan

tarinoiden sankarit ikääntyvät seikkailujen edetessä niin, että sen huomaa, mutta Ankkalinnassa aika on pysähtynyt.Aku ja muut hahmot nähdään suunnilleen alkuperäisessä asussaan, vaikka ikävuosia esimerkiksi maailman kuuluisimmalle ankalle on tähän mennessä kertynyt jo 85.Vuosien ja vuosikymmenten mittaan Aku on toki ollut eri piirtäjien mieltymyksistä ja kynänjäljestä johtuen hyvinkin eri näköinen: nokan pituus ja leveys on vaihdellut, samoin räpylöiden asento ja hahmon kokonaishabitus.Kaapista on kuitenkin aina löytynyt ylle tuttu vaateparsi ja päähän matruusinlakki – ja esimerkiksi työmarkkinoiden näkökulmasta Aku on aina ja ikuisesti mies parhaassa iässä.sarjiksissa on kyllä unelmoitu ”aikuisten oikeasti” vanhenevasta Akusta, mutta moiset tarinat ovat yleensä olleet painajaismaisia. Me ha­luamme Akumme aina samanlaisena.Herra A. Ankka on muuten nykytermein kuvattuna melkoinen influensseri. Monet suomalaiset ovat näet oppineet lukemaan Akun toilailuista kertovia tarinoita tavatessaan, ja monet myös puhuvat kuin nollasta sataan hetkessä kiihtyvä kaakattaja.Sitä todistaa vuonna 2012 Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjaan päässyt Akun tunnetuksi tekemä ”Kääk!”-huudahdus. Kielitoimiston sanakirjassa tämän arkiseksi luonnehditun sanan selitetään kuvaavan muun muassa yllättymistä, säikähtämistä ja hätääntymistä.Ja ”Kääk!” kyllä pääsisi, jos sarjiksissa yhtäkkiä esiintyisi 85-vuotiaalta vaikuttava ankkavanhus.