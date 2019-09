Lasten uutiset

Lasten uutiset tapasi Mauri Kunnaksen: ”En tiedä, miksi Herra Hakkaraisesta tuli juuri vuohi”

Nyt toistetaan : Selvitimme, miksi Herra Hakkarainen on vuohi

Hei Mauri, kuinka pitkään sinä olet kirjoittanut ja kuvittanut kirjoja?

”Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta ensimmäisen kirjani eli Suomalaisen tonttukirjan julkaisusta.”

Miten päädyit tekemään juuri lastenkirjoja?

”Alun perin olen piirtäjä. Opiskelin Taideteollisessa korkeakoulussa, joten jotain tämän tyyppistä minusta oli tarkoituskin tulla. En kuitenkaan ollut ajatellut ryhtyväni juuri lastenkirjailijaksi, mutta siinä vain pikkuhiljaa kävi niin.””Tein ensimmäisen kirjani ja sitten tein toisenkin kirjan, koska se oli niin hauskaa. Tein kolmannenkin kirjan, ja sitten kirjanteko jäi vähän päälle, enkä minä nyt enää viitsi alkaa vaihtaa.”

Miksi kaikki kirjojesi hahmot ovat eläimiä?

”Eläimiä on kivempi piirtää kuin ihmisiä, koska ne ovat niin erilaisia keskenään. Ne voivat olla pieniä, isoja ja kaikenvärisiä. Ne voivat olla vaikkapa lintuja tai virtahepoja, mutta kaikki voivat jutella keskenään.”

Mistä suositun hahmosi Herra Hakkaraisen nimi tulee?

”Siitä on jo ainakin 35 vuotta, kun piirsin Herra Hakkaraisen ensimmäisen kerran kirjaan. Se oli sellainen kuin Yökirja. Siinä on kuva, jossa seistään nakki­jonossa illalla, ja piirsin siihen unissakävelijän. Ajattelin, että sille on myös keksittävä nimi. Herra Hakkarainen vain tuli jostain mieleeni, koska siinä oli sellainen ’hrr hrr’ -ääni.”

Entä miksi Herra Hakkarainen on vuohi?

”Sen piti olla jokin eläin, mutta en itsekään tiedä, miksi siitä tuli juuri vuohi. Jälkeenpäin olen huomannut, että se muistuttaa hieman Muumeja ja ennen vanhaan ilmestyneen Tenavat-sarjakuvan Ressu-koiraa.””En ollut suunnitellut, että hahmo koskaan esiintyisi muissa kirjoissa, mutta sitä olikin hauska piirtää, joten pikkuhiljaa se alkoi olla joka puolella.”

Mikä kirjoistasi on suosikkisi?

”Sitä on vaikea sanoa, koska tykkään vähän kaikista. Jos joku on valittava, niin ehkä Kaksitoista lahjaa joulupukille. Siinä on jotain sellaista, mistä pidän.”