Lasten uutiset

Uutislähetyksessä kokeillaan tällä viikolla kalastusta

Tällä

viikolla Helsingin Sanomat ja Lasten uutiset ovat keskittyneet seuraamaan Yhdysvalloissa järjestettyä ilmastokokousta. Ilmaston tila on yhtäkkiä saanut enemmän huomiota kuin ehkä koskaan aiemmin. Tästä voi kiittää erityisesti niitä koululaisia, jotka ovat vuoden aikana osallistuneet ilmastonmielenosoituksiin ympäri maailmaa.Tiesitkö, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös kalojen elinoloihin? Vaikka osa kaloista suosiikin lämpimiä vesiä, siitä on myös haittaa esimerkiksi lohelle, joka viihtyy kylmässä.Viikon kysymyksessä selvisi pari viikkoa sitten, että suurin osa teistä on kokeillut kalastusta mutta moni haluaisi myös oppia lisää kalojen pyydystämisestä. Siksi uutislähetys vie meidät tänään tutustumaan kalastuksen saloihin.