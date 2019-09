Lasten uutiset

Maailman päättäjät pohtivat maanantaina ilmaston tilaa – Tätä mieltä koululaiset ovat ilmastonmuutoksesta

Tällä viikolla koko maailma on seurannut Yhdysvalloissa järjestettyä ilmastokokousta ja ilmastonmuutos on saanut enemmän huomiota, kuin ehkä koskaan aiemmin. Siksi me päätimme kysyä kakkosluokkalaisilta, mitä ajatuksia heillä on ilmastosta.



Selvitämme myös, mitä ilmastokokouksessa tapahtui sekä käymme opettelemassa kalastusta.



Uutislähetyksessä käsitellään myös Thomas Cookin konkurssia, jalkapallon vuoden pelaaja -palkintoja sekä loukkaantunutta papukaijaa.