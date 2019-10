Lasten uutiset

Välillä joudumme kertomaan Lasten uutisissa myös ikävistä tapahtumista

Tällä

viikolla joudumme valitettavasti kertomaan Lasten uutisissa yhden erityisen ikävän uutisen. Kyseessä on Kuopiossa tapahtunut kouluhyökkäys.Näin pelottavista aiheista on hankala kirjoittaa, ja olisi usein helpompi jättää ne täysin mainitsematta uutisissa.Tosiasia on kuitenkin se, että maailmassa tapahtuu myös ikäviä asioita, joista on hyvä saada luotettavaa tietoa. Usein sana ikävistä tapahtumista leviää joka tapauksessa koulukavereiden tai sosiaalisen median kautta. Sellaisten kertomuksien perusteella tapahtumat voivat vaikuttaa vielä pahemmilta.Jos uutiset tuntuvat sinusta pelottavilta, on hyvä puhua niistä vanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa. Voit myös lähettää meille viestin, jos jokin asia uutisissa mietityttää sinua.