Lasten uutiset

Yleisurheilijoiden kilpailailut Qatarissa ovat saaneet paljon kritiikkiä

Lähi-idässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suurten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

sijaitsevan Qatarin pääkaupungissa Dohassa ovat parhaillaan käynnissä yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut. Viime viikon perjantaina alkaneet kilpailut kestävät sunnuntaihin asti.Dohan maailmanmestaruuskilpailuissa huomiota ovat herättäneet tyhjät katsomot ja kuuma sää. Pitkät maraton- ja kävelykilpailut juostiin kuumuuden takia viileämpään yöaikaan, mutta esimerkiksi naisten maratonilla lämpötila nousi tästä huolimatta lähelle 35:tä astetta.Suomen joukkueessa kilpailuihin osallistuu 22 yleisurheilijaa.kansainvälisten urheilukilpailujen järjestämistä Qatarissa on kritisoitu paljon. Meneillään olevien yleisurheilukilpailujen lisäksi Qatarissa järjestetään jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut vuonna 2022.Stadioneita ja muita rakennuksia on rakennettu paljon lyhyessä ajassa, koska Qatarissa ei ollut ennestään kisapaikkoja. Rakennustyömaiden työolot ovat olleet huonot ja työturvallisuus puutteellista.Kritiikkiä on esitetty myös Qatarin ihmisoikeustilanteesta. Maassa koh­dellaan huonosti naisia ja vähemmis­töjä.