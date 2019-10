Lasten uutiset

Huuman minijuontajat kertovat: ”Livelähetykset ovat kivointa televisiotyössä”

11-vuotiailla

Huuma teki syyskuussa paluun televisioon kymmenen vuoden tauon jälkeen. Millainen ohjelma on?

”Huuma on mielenkiintoinen koko perheen ohjelma, jossa yllätetään kaikkia.””Siinä on iloisia yllätyksiä, esimerkiksi julkkisyllätyksiä ja musiikkiesityksiä.”

Mikä tehtävä teillä on ohjelmassa?

: ”Me olemme juontajien miniversioita. Juonnamme joskus tv-lähetyksiä ja haastattelemme ihmisiä.””Viime jaksossa haastattelimme kansanedustaja Harry ’Hjallis’ Harkimoa https://www.hs.fi/haku/?query=harry+%E2%80%99hjallis%E2%80%99+harkimoa .”

Oletteko päässeet oppimaan paljon uutta?

”Kukaan meistä ei ole aiemmin ollut telkkarissa, joten olemme oppineet, miten siellä pitää olla.””Olen myös oppinut irvistelemään, heiluttamaan kulmakarvoja ja ehkä vähän myös näyttelemään.””Tässä oppii kyllä paljon kaikkea.”

Mikä Huuman tekemisessä on kivointa?

”Parasta ovat ehkä ohjelman lopussa olevat musiikki­esitykset. Niissä on ollut kiva ­olla mukana.””Pidin eniten siitä, kun ensimmäisessä lähetyksessä pääsimme tanssimaan ja soittamaan kitaraa.””Kivointa on olla mukana livelähetyksissä. Se on kyllä aivan sairaan kivaa.”

Haluatteko tehdä jotain tällaista myös aikuisena?

”Olisi se todella kivaa, jos pääsisi isoiksi juontajiksi!””Haluaisin päästä juontajaksi ja näyttelemään.””Se olisi kyllä kivaa, mutta haluaisin isona ammattijalkapalloilijaksi.”