luppoaika ei ole ongelma – pikemminkin vapaata on aina liian vähän. Riippumaton kutsua on vaikea vastustaa, ja Ankkalinnassa löhöilykausi on kaupungin joustavasta ilmastosta joh­tuen onneksi pidempi kuin Suomessa. Akun ykkösehdotus lomapuuhaksi lieneekin nukkuminen.Roope-setä sen sijaan suosittelisi muita tapoja hyödyntää vapaa-aikaa tehokkaasti. Hänen mielestään lomailu on silkkaa ajanhukkaa. Mummokaan ei tunnetusti osaa levätä laakereillaan, ja hän houkuttelisi lapset luultavasti sienimetsään. Myös kokkailu kotioloissa on Mummon heiniä, ja hänen kanssaan lomaillessa syntyisi tatti- ja puolukkapiiraita kuin sieniä sateella.Iines kutsuisi lomalaisen kulttuuririentoihin. Osa lomasta silti sujahtaisi sisällä hyvän kirjan parissa lepolassessa, oman kullan kainalossa telkun ääressä tai ystävien kanssa kahvipöydässä.Karhukonnat kaiketi veisivät seuralaisensa löhölomalle, jos heillä olisi varaa. Mutta voro on voro vapaallakin, joten osa ajasta kuluisi tulevien rötösten suunnitteluun. Pelle puolestaan ottaisi ilon irti siitä, että saisi kerrankin keskittyä intohimoonsa keksimiseen eikä kukaan toisi hänelle kodinkoneita korjattavaksi. Keksijä innostaisi lomaseuralaisiaankin luovuuteen.Entä sitten varsinaiset syyslomailun asiantuntijat eli lapset? Sudenpennut ja peukaloiset painuisivat ruskaretkelle ja hyppisivät lehtikasoissa. Kotoa ankanpojat löytäisi lukemasta sarjiksia ja pelaamasta konsoli- ja lautapelejä. Ankkatytöt taas kuuntelisivat lempiartistiaan tai vaikka askartelisivat. Kaikki kuusi kuitenkin keksisivät taatusti jossain vaiheessa myös jotakin sellaista tekemistä, joka ei Akun ja Iineksen mielestä olisi lainkaan kannatettavaa.