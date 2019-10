Lasten uutiset

Monet koululaiset ovat kyselyn mukaan yksinäisiä

Maanantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi uuden Kouluterveys­kyselyn tulokset. Laitoksen tehtävä on seurata suomalaisten terveyttä, ja siksi siellä tehdään joka toinen vuosi tutkimus, jossa tutkitaan koululaisten hyvinvointia. Kyselyyn pyydetään vastauksia kaikilta koululaisilta tietyillä luokilla.Kyselyn perusteella suurin osa koululaisista voi hyvin, sillä lähes kaikki ovat vastanneet olevansa tyytyväisiä elämäänsä. Huolestuttavaa kyselyn tuloksissa on kuitenkin se, että varsinkin helsinkiläiset nuoret kokevat itsensä yksinäisiksi.Helsingissä neljäs- ja viidesluokkalaiset vastasivat kyselyssä, että heillä on ainakin yksi kaveri, mutta yläkoululaisista joka kymmenes kertoi, että heillä ei ole yhtään ystävää. Erityisesti useat pojat kertoivat, että heillä ei ole läheisiä ystäviä. Lukiossa opiskelevista tytöistäkin moni sanoi kokevansa olonsa yksinäiseksi.ei kuitenkaan selvinnyt, miksi juuri helsinkiläiset koululaiset tuntevat itsensä yksinäisiksi.Jos koet olevasi yksinäinen, on hyvä puhua asiasta jonkun aikuisen kanssa. Omien vanhempien lisäksi aiheen voi ottaa puheeksi esimerkiksi opettajan tai koulukuraattorin kanssa.