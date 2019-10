Lasten uutiset

Viikkorahan avulla on hyvä opetella rahankäyttöä – ”Kaikkea ei ole järkevää kuluttaa kerralla”

Nyt toistetaan : Viikkoraha on hyvä opettaja

Mikä on hyvä määrä viikkorahaa ­koululaiselle?

”Se riippuu aika paljon lapsen iästä. Me teimme alkuvuodesta kyselytutkimuksen, jossa lasten keskimääräinen viikkoraha oli 6,40 euroa. Sitä nostaa aika paljon vanhempien lasten viikkorahat. Pienemmät lapset eivät ihan niin paljoa tarvitse.”

Onko hyvä, että lapsi tekee kotitöitä viikkorahan eteen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Itse pidän ehkä sellaisesta mallista, että niitä kotitöitä tehdään joka tapauksessa. Pieniä yksittäisiä kotitöitä en alkaisi hinnoittelemaan, vaan niitä töitä tehtäisiin sitten vähän enemmän. Nämä ovat tietysti tosi henkilö- ja perhekohtaisia ratkaisuja. Jokaisen täytyy löytää ne oman perheen arvoihin sopivat ratkaisut.”

Voiko lapsi säästää?

”Säästämistä on tärkeä oppia, koska viikkorahalla on tarkoitus toteuttaa lapsen omia ostoksia ja hankkeita. Kaikkea ei ole järkevää kuluttaa kerralla, ja säästäminen on ikään kuin kulutuksen siirtämistä tulevaisuuteen.Pienistä asioista pitää luopua, mikä voi olla vaikeaa, mutta se mahdollistaa isommat ostokset myöhemmin.”

Miksi kannattaa säästää?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Säästäminen on ihan olennainen osa sitä, että opettelee rahan käyttöä ja tietynlaista pitkäjänteisyyttä. Joskus täytyy kerätä rahaa vähän enemmän, että voi ostaa jonkin kalliimman asian.Niitä samoja asioita joutuvat miettimään aikuisetkin, kun pitää ostaa vaikkapa auto. Lapsella se voi olla vaikka jokin lelu tai esimerkiksi konsolipeli.”

Jos on isompi summa rahaa, niin ­kannattaako se sijoittaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sijoittaminen on vähän eri asia, ja silloin pitää olla jo vähän enemmän rahaa.Viikkorahoja voi kyllä säästää, mutta en lähtisi sijoittamaan. Silloin pitää odottaa pitkä aika ja olla valmis siihen, että sijoitus ei välttämättä kasva.Jos vaikka isovanhemmilta sattuu saamaan vähän isomman summan, niin sitten se voi tulla ajankohtaiseksi.”

Onko hyvä, että lapset saavat ­viikkorahaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Minun mielestäni viikkoraha on ehdottomasti hyvä asia, ja melkein kaikissa perheissä sitä jossain vaiheessa käytetäänkin. Viikkoraha on lapselle hyvä keino opetella itsenäistä rahankäyttöä ja siihen liittyviä taitoja.Joskus voi tulla vähän virheitäkin, mutta ne ovat kuitenkin itsenäisiä valintoja. Virheitä on parempi tehdä nuorena pienillä summilla kuin vanhempana isommilla. Siinä sitä rahankäyttöä oppii.Ihan pienellä lapsella ne voivat olla ihan perustaitoja, kuten hintojen vertailua ja laskemista. Vanhempana pikku­hiljaa enemmän talouden suunnittelua.”Puhumme viikkorahasta myös Lasten uutisen lähetyksessä! HS.fi/lastenuutiset