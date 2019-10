Lasten uutiset

Koululaisten lukuloma alkaa nyt!

kahden viikon aikana Suomen kouluissa vietetään syyslomaa. Loman pituus ja ajankohta vaihtelevat hieman, mutta kaikki koululaiset saavat lomailla ainakin pari päivää.Tänä vuonna syysloma on julistettu lukulomaksi, jolloin on lupa matkustaa eri kaupunkien, maiden ja jopa maailmojen välillä kirjojen avustuksella. Matkailua voi harrastaa yksin, kaverin kanssa tai koko perheen kesken.Tämän viikon uutislähetyksessä Tervakosken koulun oppilaat Janakkalasta antavat teille parhaat vinkkinsä lukuloman matkakohteista. Kannattaa ainakin kokeilla, sillä kirjamatkailu voi olla yllättävän hauskaa. Tärkeintä on löytää itselle oikea kirja ja matkakohde. Kirjan kanssa matkustaessa parasta on se, että silloin edes taivas ei ole rajana.