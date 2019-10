Lasten uutiset

Turkki hyökkäsi naapurimaahan Syyriaan

Lähi-idässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyriassa

sijaitsevassa Syyriassa on viimeisen parin viikon aikana käyty ikäviä taisteluja. Maan pohjoisosassa syttyi yllättäen sota, kun naapurimaa Turkin armeija tuli rajan yli Syyrian puolelle. Turkin hyökkäys kohdistui alueeseen, jossa asuu kurdeiksi kutsuttua kansaa. Turkkia hallitsevat ihmiset pitävät kurdeja uhkana Turkin turvallisuudelle.Kurdien asuttama alue on virallisesti osa Syyriaa, vaikka kurdit pyrkivät hallitsemaan aluettaan itse. Turkin armeija on kuitenkin niin suuri, että kurdit joutuivat pyytämään myös Syyrian armeijan mukaan taistelemaan Turkkia vastaan.Monien maiden johtajat ovat sanoneet, että Turkki toimi väärin hyökätessään Syyriaan. Taistelujen takia monet alueella asuvat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Taisteluissa on myös kuollut ja loukkaantunut ihmisiä.on ollut levotonta jo vuosia, vaikka viime kuukausina maassa on ollut rauhallisempaa. Taistelut alkoivat yli kahdeksan vuotta sitten, kun maan asukkaat alkoivat sotia toisiaan vastaan. Lopulta Syyriassa taisteli useita eri tahoja, joista yksi oli terroristijärjestö Isis. Isisin teot saivat muut maat, kuten Yhdysvallat ja Venäjän, sekaantumaan sotaan.