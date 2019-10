Lasten uutiset

Ankkanurkka: Nokka kirjassa

Silloin

Akun

kun ankanpojat lukevat, heidän käsissään kuluvat tavallisesti sarjikset tai Sudenpentujen käsikirja. Kouluesitelmiä varten he taas lainaavat kirjastosta opuksia, jotka kertovat muun muassa muinaisista kulttuureista, dinosauruksista, taikatempuista ja opossumeista. Aku-setä päätyy usein avustamaan poikia tiedonhaussa – tosin joskus melko arveluttavilla konsteilla… Myös Takametsän koululaiset väsäävät esitelmiä, ja Pikku Hukka on porsaiden kera perehtynyt esimerkiksi Kuuhun.Työnsä puolesta kovan luokan esitelmöitsijä on tietysti Taavi Ankka. Taavin tietämys kattaa suunnilleen kaikki kuviteltavissa olevat tieteenalat, joten juttua riittää aiheesta kuin aiheesta. Onpa akateemikko kirjoittanut itsekin kirjoja. Myös Iines Ankan kirjalliset lahjat ovat laajalti tunnetut: hän tekee ahkerasti päiväkirjamerkintöjä, joita joskus piirretään sarjakuviksi asti. Iines myös nauttii lukemisesta. Hänelle on tuttu mm. Arnolti Vartsinikkarin teos Komean kroppani salaisuus.Touho-serkkua voinee tavallaan myös pitää lukutoukkana, niin monta kirjekurssia tuo luonnonlapsi on omien sanojensa mukaan käynyt. Liekö ainuttakaan oppia kuitenkaan jäänyt niistä käteen eli päähän…Monet ankkalinnalaiset tietenkin lukevat ihan vain lukemisen ilosta paitsi tietotekstejä myös kaunokirjallisuutta. Kauhutarinoiden mestari on O. E. Voe, jonka hyytävä runokuuluu jokaisen itseään kunnioittavan ankkalinnalaisen kirjallisuuden ystävän hyllyyn. Lisää jännitystä lukuintoisille tarjoaa A. Kata Riisitien romaani Kymmenen pientä ankanpoikaa.Toisinaan Ankkalinnassa näkee luettavan myös suomalaiskirjailijoiden teoksia. Ainakin Woimarin Minuhe egyptiläinen ja Johannes Ankkelos ovat tuttuja myös sikäläisille. Luku­iloa jatkossakin – niin sinne kuin tänne!