Nurmijärvellä paloi viime viikonloppuna kaksi alakoulua

kupeessa sijaitsevassa Nurmijärven kunnassa paloi viime viikonloppuna kaksi alakoulua. Tuli­paloissa ei loukkaantunut ihmisiä.Ensin tulipalossa vaurioitui lauantaiaamuna Lepsämän koulun puinen koulurakennus. Palaneessa rakennuksessa sijaitsivat koulun ruokala ja muutamia luokkahuoneita.Koulun 260 oppilasta pääsivät maanantaina jatkamaan opiskelua oman koulunsa muissa tiloissa, mutta ensi viikolla osa oppilaista siirtyy väistötiloihin.ja maanantain välisenä yönä tulessa oli puolestaan Valkjärven kylässä sijaitseva Valkjärven koulu. Koulun kahdesta rakennuksesta toinen on palon jäljiltä käyttökelvoton.Valkjärven koululaiset siirtyvät loppusyksyksi läheisen Uotilan koulun tiloihin. Koulussa on noin 60 oppilasta.Poliisi tutkii molempia koulupaloja tuhopolttoina, eli poliisi epäilee jonkun sytyttäneen tulipalot tahallaan. Voi myös olla, että sama henkilö on sytyttänyt kummatkin koulut.Lepsämän ja Valkjärven koulut sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä toisistaan. Nurmijärven muita kouluja vartioidaan nyt tarkasti.