Ankkanurkka: Hyvää keksijän päivää!

kunnankeksijä Pelle Peloton ehtii harvoin keksiä omaksi ilokseen, sillä useimmiten hänen työtään ohjaavat kaupunkilaisten monet pyynnöt.Esimerkiksi Aku on toivonut aparaattia, jonka ansiosta hän olisi yhtä onnekas kuin Hannu Hanhi. Pelle lähestyy asiaa seuraavasti: ”Se vaatisi vähintään viritetyn gravitonikam­mion ja pietso-sähkölisenssiin yhdistetyn antiprotonikiihdyttimen.”kuitenkin kaipaa apua helpommin ratkaistavissa oleviin pulmiin. Pelle onkin kehitellyt muun muassa seuraavat vekottimet: kahvinsekoitus­laite, kuorsauskäyttöinen siivouskone, sukanvalitsin, sähköinen banaaninkuorin, pitsanpäällystemieltymysten paljastin ja hammastahnanpusertaja. Eihän arjesta selviä ilman moisia! Myös automaattisesta selkääntaputtajasta on iso ilo pahana päivänä.innovaatioista on kuitenkin vielä mullistavampia. Pienemmän mittakaavan aivot nyrjäyttäviä keksintöjä ovat esimerkiksi kuumaa jäätelöä valmistava kone, mehiläiseksi muuttava hunaja, pimeä valo ja kivimehunpuristin.Aika­kone taas lienee yksi hurjimmista ihmisen – tai pitäisikö sanoa ankan – mentävistä neronleimauksista.Rajuimpia taitavat kuitenkin olla Pellen sekoittamat mikstuurat, kuten Kertalaaki™. Kyseessä on aine, joka tiivistää minkä vain kohtaamansa kappaleen atomirakenteen, jolloin valtavistakin järkäleistä jää jäljelle vain pieni mutta painava kasa pölyä.vain kuvitella, millaista tuhoa moiset keksinnöt voivat vääriin käsiin joutuessaan saada aikaan.Valitettavasti Pellen varoituksia ei oikein kukaan ota kuuleviin korviinsa. Onneksi keksijänero on aulis auttamaan myös älynväläyksistään johtuvien katastrofien korjaamisessa.Hellyttävin Pellen luomuksista lienee Pikku apulainen, jonka ansiosta keksijä ei koskaan joudu pakertamaan pajassaan yksin.