Lasten uutiset

Heijastin on jalankulkijan tärkein varuste

Talviaikaan

siirtymisen jälkeen tulee pimeää todella aikaisin. Pitkän koulupäivän jälkeen hämärä saattaa iskeä jo kotimatkalla.Siksi on erittäin tärkeää muistaa käyttää heijastinta aina ulkona liikenteen seassa liikkuessa.Pimeällä autoilijan on erittäin vaikea havaita ilman heijastinta liikkuvaa jalankulkijaa, mutta pienikin heijastin on mahdollista havaita jo paljon kauempaa.Vanhasta ja huonosta tai huonoon paikkaan kiinnitetystä heijastimesta ei kuitenkaan ole suuresti apua. Ennen liikenteeseen lähtöä pitää siksi tarkastaa, että heijastin varmasti toimii, ja myös kiinnittää se oikeaoppisesti.Hyvät ohjeet tähän löytyvät muun muassa netistä Liikenneturvan sivuilta. Heijastin on jalankulkijan tärkein varuste.