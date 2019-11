Lasten uutiset

Jo 130 vuotta uutisia – ja lähes neljä vuotta uutisia lapsille

Tällä viikolla Helsingin Sanomissa on vietetty 130-vuotisjuhlia. Viimeisten 130 vuoden ajan tämä sanomalehti on toimittanut uutisia suomeksi eli kertonut ihmisille Suomen ja maailman tärkeistä tapahtumista.Maaliskuussa tulee kuluneeksi neljä vuotta ensimmäisistä Lasten uutisista. Lasten uutiset perustettiin, jotta Helsingin Sanomat voisi opettaa koululaisiakin seuraamaan maailman tapahtumia.Lapsille on jo pitkään tehty omia kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia, mutta uutisia oli aiemmin jostain syystä pidetty vain aikuisten juttuna.Neljän vuoden aikana olemme nähneet, että te koululaiset haluatte seurata maailman tapahtumia samalla tavalla kuin aikuisetkin. Siksi on hyvä, etteivät uutiset ole vain aikuisten oikeus.