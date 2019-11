Lasten uutiset

Ankkanurkka: Kiitos ja hyvää päivää!

Ensi

viikolla on taas marraskuun neljäs torstai eli kiitospäivän aika Yhdysvalloissa ja myös Ankkalinnassa. Aku saattaa intoilla perinteisestä kalkkuna-ateriasta jo hyvissä ajoin ennen juhlapäivää: ”Valkoinen liha! Tumma liha! Kintut ja kivipiira!”Yllättävän usein kuitenkin käy niin, ettei kalkkuna ole pöydässä vadilla vaan istuu pöydän ääreen aterioimaan yhdessä Akun, Mikin ja kumppaneiden kanssa. Niinpä isäntäväki ja vieraat saavat tyytyä muihin pöperöihin. Tarjolla voi olla vaikkapa porkkanamuhennosta tai ruispuuroa.Jouluna muuten Takametsässä on joskus maisteltu kinkun sijaan porkania. Kyseessä on Veli Pontevan Sepe Sudelle valmistama, ulkonäöltään kania tai porsasta muistuttava paistos, joka sisältää mm. sipulia, perunaa, porkkanaa, papuja ja paprikaa. Olisiko siinä uusi vegaaninen hitti myös suomalaisiin joulupöytiin?Jos juhlien pääruoka meneekin Ankkalinnassa usein erinäisistä syistä pipariksi, itse pipariosasto eli jälkiruoka on yleensä priimaa. Näin ainakin Mummon keittiössä, jonka erikoisuuksia on uunissa kypsennettävä kermakakku. Koko komeus kuorrutuksineen päivineen siis nostetaan pöytään suoraan uunista. Mummon kermavaahto on selvästi eri maata kuin täkäläinen!Toinen ikisuosikki on omenapiiras – joita tosin on hyvä valmistaa aina vähintään kaksin kappalein. Hansu näet saattaa huomaamattaan pistellä poskeensa vaikka kokonai­sen piirakan. Juhlajuomana Ankkain suvun pöydässä voi olla tarjolla vaikkapa itse tehtyä sitruunalimpparia tai kaupasta kipaistua Sihi-juomaa. Oli miten oli, Mummon luona yksi hyvien juhlien periaate pitää vuodesta toiseen: ruoka on hyvää ja sitä on riittävästi.