Lasten uutiset

Tämä on yksi vuoden tärkemmistä viikoista, koska lapsen oikeudet täyttävät 30 vuotta

viikko on yksi vuoden tärkeimmistä viikoista, sillä tällä viikolla ympäri maailmaa on juhlistettu 30 vuotta täyttäviä lapsen oikeuksia.Lapsilla eli kaikilla alle 18-vuotiailla on oikeuksia, jotka on päätetty Yhdistyneiden kansakuntien sopimuksessa. Oikeudet koskevat kaikkia lapsia, ja kaikkien maiden tulisi noudattaa niitä.Kun lapsen oikeudet toteutuvat, lapset saavat kasvaa ja käydä koulua terveenä, pelkäämättä väkivaltaa. He eivät joudu kärsimään nälänhädän, köyhyyden, kuivuuden tai sotien takia.Suomessa lapsen oikeuksia noudatetaan aika hyvin, mutta kaikkialla maailmassa tilanne ei ole yhtä hyvä. Lapsen oikeuksien eteen on tehtävä töitä vielä 30 vuoden jälkeen, sillä kaikki maailman lapset ovat yhtä tärkeitä.