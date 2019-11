Lasten uutiset

Veikkaus on saanut paljon arvostelua viime kuukausina

Kesästä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rahapelien

saakka uutisissa on usein mainittu rahapelejä myyvä Veikkaus. Rahapelit ovat maksullisia arpajaisia, joissa voi voittaa tai hävitä rahaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lotto, arvat, urheiluvedonlyönti, pelikoneet ja erilaiset nettipelit.Vaikka pelaamalla voikin voittaa rahaa, peleistä on myös paljon haittaa. Jos pelaamisesta innostuu liikaa, se voi helposti tulla kalliiksi ja sen lopettaminen voi olla hankalaa. Siksi Suomessa rahapelejä saa myydä vain valtion omistama Veikkaus. Pelejä saavat ostaa vain yli 18-vuotiaat.myymisen lisäksi Veikkauksen tehtävä on yrittää vähentää peleistä aiheutuvia haittoja ja auttaa peliriippuvaisia. Rahapeleistä saatuja rahoja käytetään hyvien asioiden, kuten urheilun, taiteen ja terveyden, hyväksi.Monet ovat kuitenkin sitä mieltä, että Veikkaus ei ole hoitanut tehtäväänsä. Yritys on muun muassa tehnyt mainoksia, jotka kannustavat pelaamaan rahapelejä. Myös ruokakauppoihin sijoitetut pelikoneet ovat saaneet paljon kritiikkiä.Rahapeleistä saaduilla rahoilla tehdään kuitenkin niin paljon hyvää, että rahoista ei haluta luopua. Siksi päättäjät pohtivat, miten Veikkauksen pitäisi toimia, jotta pelaamisesta olisi vähemmän haittaa.