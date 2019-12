Lasten uutiset

Ankkanurkka: Joulun merkit

joulunalusajan kuva Ankkalinnasta on se, jossa Aku ravaa Iineksen perässä lahjaostoksilla ja rahtaa sylissään kasapäin paketteja.Toinen varma joulun merkki on Roope-setä, joka tuhahtelee antamisen iloa ylistävälle väelle ja tarkkailee samalla silmät kiiluen yritystensä joulukuun myyntilukuja.Tuttuja joulun ajan juttuja ovat myös valepukkimysteerit: useammin kuin kerran on esimerkiksi Musta Pekka nähty rötöstelemässä punanuttuun sonnustautuneena jonkin kauppakeskuksen ostosvilinässä.Myös kadunkulmissa ja kotitalojen ovilla hoilaavat tonttukuorot ovat tavallinen näky kuusijuhlaan valmistautuvassa kaupungissa. Aina etenkään Akun joululauluesitykset eivät kuitenkaan osu maaliin, vaan kiljukaula saa kuulijalta kiitoksen sijaan kengänkuvan pyrstöönsä.koristelu on oleellinen osa ankkalinnalaista joulua. Takanreunukselle ripustetaan joulusukkia, ja piha somistetaan kauniiksi jouluvaloin. Akun ja naapurin Teppo Tulpun tapauksessa homma yltyy usein kilvoitteluksi, josta ovat tolkku ja sen myötä myös kauneus kaukana.Varsinainen joulun juhlinta sujuu Ankkalinnassa amerikkalaiseen malliin. Pukki siis piipahtaa lentävine poroineen kilttien lasten luona jouluaaton jälkeisenä yönä ja pujahtaa jakamaan lahjat savupiipun kautta. Niinpä paketit odottavat Tupua, Hupua ja Lupua ynnä muita Ankkalinnan lapsia vasta jouluaamuna 25. joulukuuta. Hyvää kannattaa odottaa!Mutta ennen hyvän joulun toivotuksia on aika toivottaa iloista itsenäisyys- tai siis itsepäisyyspäivää kaikille! Itsepäisyyden kanssa Ankan perheessä tosin ollaan tekemisissä joka ikinen päivä.