Lasten uutiset

Itsenäisyys on todella tärkeä juttu, vaikka pidämme sitä välillä itsestäänselvyytenä

Tänään

kaikilla koululaisilla on vapaata, ja koko maassa juhlistetaan Suomen 102-vuotista itsenäisyyttä.Suomi on ollut itsenäinen eli itse omista asioistaan päättävä maa jo aika pitkän ajan, joten itsenäisyys on monelle suomalaiselle lähes itsestäänselvä asia. Tosiasiassa itsenäisyys on kuitenkin todella tärkeä juttu. Jos Suomi ei olisi itsenäinen, moni asia arjessamme voisi olla toisin. Ei-itsenäisessä Suomessa emme välttämättä voisi edes lukea tätä lehteä tai katsoa Lasten uutisia.Tämän viikon uutislähetyksessä koululaiset pohtivat, millaista elämämme olisi, jos Suomi ei olisikaan itsenäistynyt 6. joulukuuta vuonna 1917. Lähetys on tavalliseen tapaan katsottavissa osoitteessa HS.fi/lastenuutiset sekä Nelosella sunnuntaiaamuna klo 8.50.