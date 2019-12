Lasten uutiset

Kansalaisaloite vaatii Suomeen lentoveroa

Ilmastonmuutoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lentämiseen

eli ihmisten aiheuttamista päästöistä johtuvan ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi mietitään jatkuvasti erilaisia keinoja.Suomessa kansalaisten on mahdollista ehdottaa päättäjille lakimuutoksia keräämällä 50 000 ihmisen nimet kansalaisaloitteeseen. Lentoveroa kannattanut kansalaisaloite keräsi marraskuun alussa kokoon tarvittavan määrän nimiä ja on lähiaikoina etenemässä Suomen laeista päättävän eduskunnan käsiteltäväksi.käytettävästä polttoaineesta syntyy ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Sen osuus ilmaston lämpenemisestä on maailmanlaajuisesti pienehkö, vain noin neljä prosenttia, mutta yksittäisen suomalaisen päästöissä sillä voi olla merkittävästi suurempi osuus.Lentovero tarkoittaa sitä, että ostetun lentomatkan hintaan lisättäisiin vero, joka menisi Suomen valtion käyttöön. Tarkoituksena on, että ihmiset vähentäisivät turhaa lentämistä, koska se muut­tuisi kalliimmaksi.Lentäminen on halpaa, koska kansainvälisten sopimusten takia lentämisestä ei tarvitse maksaa arvonlisä- tai polttoaineveroja. Lentovero on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja Britanniassa.