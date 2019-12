Lasten uutiset

Star Wars-tähti Joonas Suotamo: ”Jotkut lapset pelkäävät Chewbaccaa, mutta monet tykkäävät hahmosta”

Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuva on neljäs esiintymisesi Star Wars -sarjassa. Mikä elokuvista on mielestäsi paras?

”Minulla on kovat odotukset uuden elokuvan kohdalla. Nautin kuitenkin myös Solo: A Star Wars Story -elokuvan tekemisestä ja katsomisesta.”

Miten päädyit näyttelemään Chewbaccaa?

”En tiennyt, että työ oli saatavilla, vaan se tuli tarjolle. Elokuvien tekijät etsivät ympäri maailmaa minut pituisiani [211 senttimetriä] sinisilmäisiä näyttelijöitä. Kun tilaisuus sitten annettiin minulle, tiesin, että haluan olla mukana Star Warsissa. Neljän kuukauden hakuprosessin jälkeen sain lopulta roolin. Kun­nianhimo ja Star Wars -fanius saivat minut ottamaan tehtävän vastaan.”

Onko ollut hieno nähdä muita huippunäyttelijöitä?

”Kaikkien elokuvassa mukana olevien näyttelijöiden kanssa on ollut makeaa työskennellä. On ollut hieno huomata, että hekin ovat vain ihmisiä. Heidän kaikkien kanssa tulee myös hyvin toimeen.”

Mikä on ollut mukavinta ­Chewbaccan esittämisessä?

”Mukavinta Chewbacca-hommissa on ehkä se, kun saamme kuvauksiin vierailulle lapsia, joiden kanssa voi pelleillä. Jotkut heistä pelkäävät Chewbaccaa, mutta useat tykkäävät ja tuntevat hahmon. On kiva nähdä aito ilo heidän silmissään, kun Chewbacca ilmestyy lavasteista.”

Entä mikä on ollut vaikeinta?

”Joka kerta, kun esittää Chewbaccaa, on keskittävä uusia tapoja elehtiä, jotta kohtaus olisi hauska ja mieleenpainuva.”

Kauanko Chewbaccan puvun riisumisessa kestää, jos joudut menemään vessaan kesken kuvausten?

Star Wars: The Rise of Skywalker saapuu Suomen elokuvateattereihin 18. joulukuuta. Elokuvan ikäraja on 12 vuotta.

”Puvun riisuminen kestää 5–10 minuuttia. Puvun uudelleen pukemisessa menee sitten 20 minuuttia. Kaiken kaikkiaan pukuun pukeutuminen kestää noin 45 minuuttia, silmämeikkien kanssa.”