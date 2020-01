Lasten uutiset

Ankkanurkka: Luvattu mikä luvattu?

Roope-setä

on kenties koko kaupungin löperöin lupailija. Hän lupaa tai uhoaa sitä sun tätä mutta usein laihoin tai – mikä pahempaa – katastrofaalisin tuloksin.Aika usein hänen uudenvuodenlupauksensa liittyvät itsehillinnän harjoittamiseen. Sankari on lausunut esimerkiksi näin: ”Lupaan, etten ole enää itara, kohtelen ihmisiä kauniimmin ja hillitsen hurjan luontoni.” Montahan minuuttia moinen lupaus mahtoi pitää?Tupu, Hupu ja Lupu ovat hanakoita lupailemaan asioita – joskus ihan vain omaksi ilokseen. He ovat muun muassa päättäneet taistella ”lujana rintamana saippuaa vastaan” – niin ­kovasti he Aku-sedän kylpykutsua kerran kammosivat. Kolmikko jopa keksi joukkiolleen nimen ”Kolme likaista ankanpoikaa” ja oman tunnuslauseen ”Yksi kaikkien ja kaikki lian puolesta”.Perinteinen ankanpojan uudenvuodenlupaus taas on olla kiltti. Mutta eri kilttejähän he ovat jo luontojaan – mitä nyt välillä vähän sottaisia kujeilijoita.ja Mikki taas ovat kantapään kautta oppineet, että lupauksista seuraa vain harmia – ainakin jos niistä kertoo toisten kuullen. Roope-sedän ikimuistoisin uudenvuodenlupaus onkin ollut se, että hän on luvannut olla koskaan enää tekemättä lupauksia.Menitkö sinä kuitenkin antamaan uuden­vuodenlupauksen? Ajattelitko myös pitää sen – vai ottaa asian suhteen rennosti Akun ja kumppaneiden tapaan? Luvattoman hyvää uutta vuotta joka tapauksessa!