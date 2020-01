Lasten uutiset

Frozen 2 –elokuva antaa kunniaa saamelaisille

Monien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

suosikkielokuva Frozen – huurteinen seikkailu on saanut jatko-osan, jonka ensi-ilta nähtiin Suomessa joulu­päivänä.Se oli nopeasti jättimenestys elokuva­teattereiden kävijämäärissä. Finnkinon nettisivut muun muassa jumiutuivat joulun jälkeen usean tunnin ajaksi, kun moni yritti samaan aikaan varata ja ostaa lippuja näytöksiin.Disneyn animaatioelokuvan Frozenin päähenkilöt ovat prinsessasiskokset Elsa ja Anna. He seikkailevat myös jatko-osassa ystäviensä kanssa. Elokuvaa on kehuttu, sillä se antaa kunniaa pohjoisen luonnolle ja saamelaiskulttuurille.Frozen 2:ssa saamelaiset eli Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa elävä alkuperäiskansa on merkittävänä osana juonta. Jatko-osan toinen tärkeä teema on äidinrakkaus.Elokuvan hauskuudesta vastaa tuttuun tapaan Olaf-lumiukko.