Lasten uutiset

Australiassa riehuu suuria maastopaloja

Australiassa

Monet

on nyt hätä, sillä historiallisen suuret maastopalot ovat jatkuneet maassa useita kuukausia.Syyskuusta asti riehuneet maastopalot ovat polttaneet maata tähän mennessä noin 5,8 miljoonaa hehtaaria. Se on suunnilleen Tanskan kokoinen alue.Eläimillä on erityisen huolestuttava tilanne, sillä kaikki eivät ehdi paeta no­peasti leviävää tulipaloa.Maastopaloissa on kuollut satoja miljoonia eläimiä, kuten lepakoita, koaloja, kenguruita, vallabeja ja opossumeja. Lisäksi palot ovat tuhonneet ihmisten koteja ja eläinten elinympäristöjä.yrittävät auttaa eläimiä esimerkiksi ompelemalla kangaspussukoita, joihin tulipaloista pelastuneet eläimet voidaan kääriä parantumaan.Australian luonto on monipuolinen. Siellä elää sellaisia kasveja ja eläimiä, joita ei ole missään muualla maailmassa. Sellainen on esimerkiksi koala eli pussikarhu. Tästä syystä monet ovat erityisen huolissaan paloista.Palomiehet tekevät kaikkensa pysäyttääkseen tuhon. Lisäksi monet vapaa­ehtoiset ovat auttaneet sammutustöissä. Palot ovat kuitenkin olleet niin suuria, että niitä on ollut vaikea hallita.