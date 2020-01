Lasten uutiset

Uutisista kannattaa puhua

Tällä

ja viime viikolla aikuisten uutisissa on useaan otteeseen käsitelty pudonnutta ukrainalaista matkustajakonetta sekä Iranin ja Yhdysvaltojen tulenarkaa tilannetta.Paneudumme aiheeseen tällä viikolla myös Lasten uutisissa. Vaikka aihe onkin todella ikävä, haluamme nostaa sen esiin selventääksemme tapahtumia. Tilanteesta on puhuttu uutisissa niin paljon, ettette te varmasti ole voineet välttyä kuulemasta asiasta. Uskon silti, että tapahtumista kannattaa puhua, sillä epäselvyys voi tehdä viime viikkojen tapahtumista vieläkin pelottavampia.Jos teillä herää lisää kysymyksiä aiheesta, voitte aina laittaa meille viestiä sähköpostitse tai somessa. Lisäksi mieltä kalvavista tapahtumista on aina hyvä puhua jonkun aikuisen kanssa.