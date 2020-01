Lasten uutiset

Ankkanurkka: Lumisissa maisemissa

Ankkalinnassa

Jos lunta

ei tunneta räntää, sohjoa taikka auringon sulattamia pälviä. Siellä lumi leijailee kauniina hiutaleina tai tuiskuaa mahdottomana myräkkänä tasaisen valkeaksi peitteeksi, joka pysyy muhkeana maassa juuri niin pitkään kuin tarina vaatii.Ankanpojat tienaavat toisinaan taskurahoja tarjoamalla lumenluontipalvelujaan naapureille. Silloin homma hoituukin asiallisesti. Aku-sedän käskyläisinä he taas saattavat vekkuliuttaan vain kaivaa ryömintätunnelin kotiovelta Paratiisitielle tai lapioida pihan lumet ikkunansa alle hiihtomäeksi. Usein Tupu, Hupu ja Lupu myös kyhäävät erilaisia lumiveistoksia Aku-sedän pään menoksi.Koskapa pihapolku on putsattava poikien yhteistyöhalusta riippumatta, Aku valjastaa hommaan joskus Pulivarin. Kun koiranköriläälle viskaa ulko-ovelta mehukkaan paistin postilaatikon juurelle, tie on selvä tuossa tuokiossa. Roope-setä taas tietysti tienaa lumibisneksillä, mikä onnistuu esimerkiksi sulattamalla lunta ja keräämällä talteen kaikki kinosten kätkemät arvoesineet.ei ole, Pelle luo sitä vaikka hyydyttämällä sokerivettä. Ja jos lunta on aivan liikaa, keksijä kehittää tropin siihenkin vaivaan. Ankkalinnan stadion on esimerkiksi saatu hetkessä puhtaaksi lumesta Pellen Lumisulan ansiosta. Kotoisten lumitöiden välttämiseksi keksijä taas saattaa levittää maton pihakäytävälle ennen pyryä ja sitten kääräistä sen rullalle lumen sadettua maahan.Tohtori Staattisellakin on oma lumi-imurinsa. Matami Mimmi puolestaan taikoo tarvittaessa maan valkeaksi ja sitten taas keväisen vihreäksi sauvaansa heilauttamalla. Voisikohan hän piipahtaa myös Helsingissä silloin tällöin?